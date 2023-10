České tenisové finále plné slz. Plakaly Siniaková i Bouzková. Nebylo to fér, má jasno šampionka

Hodně emotivní byly i pozápasové minuty. Bouzková se slzami v očích objala svou krajanku u sítě, emoce ji však přemohly i při slavnostním ceremoniálu, což potvrdila i její slova. „Nevím, jestli dokážu mluvit. Katka odehrála skvělý zápas, bojovala až do konce. Byla to definice tenisové bitvy. Bolí mě to, ale tobě gratuluji. Nezbývá mi nic jiného než pokračovat v tvrdé práci a být příští rok ještě silnější.“

Nejinak na tom byla nová šampionka čínského podniku. „Hodně jsem si to tu užila. Poslední dva týdny byly úžasné. Nečekala jsem to a mám z toho radost,“ řekla Siniaková v rozhovoru na kurtu. „Gratuluju také Marii. Byl to velmi těžký zápas a je opravdu smutné, že mohla vyhrát jen jedna z nás. Nebylo to fér,“ doplnila.