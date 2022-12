České tenisové komety roku 2022. Jaký vzestup zaznamenaly nástupkyně Kvitové a spol.?

Věk nejde zastavit. Úřadující české jedničce Petře Kvitové je 32 let, dvojnásobné grandslamové finalistce Karolíně Plíškové o dva roky méně. Jejich kariéry budou pomalu směřovat do finiše. Český ženský tenis se však o budoucnost obávat nemusí. Vrchol kariér před sebou můžou mít Barbora Krejčíková, Marie Bouzková, Kateřina Siniaková a pokud je nebudou trápit zdravotní problémy, tak i Markéta Vondroušová či Karolína Muchová.

Český tenis však může směle hledět i do vzdálenější budoucnosti, do popředí se tlačí další mimořádné talenty. A rok 2022 to jen potvrdil. Do našeho výběru jsme zařadili pět největších českých hvězdiček, které oslavily maximálně osmnácté narozeniny.

Linda Fruhvirtová

Věk: 17 let Na žebříčku v lednu 2022: 277. Současné postavení: 77. Posun o: 200 míst

Sestry Fruhvirtovy. Jména, která se v tenisové světové komunitě skloňují čím dál tím častěji. Není divu. Už hluboko v první stovce, konkrétně na 77. místě, se drží sedmnáctiletá Linda Fruhvirtová. Rodačka z Prahy zahajovala rok jako 277. tenistka světa, zazářila především na megapodniku v Miami, kde došla až do osmifinále. Gratulovat k výhře jí musely takové hvězdy jako Elise Mertensová či Victoria Azarenková.

Svůj první titul na okruhu WTA si připsala v září, kdy marně hledala přemožitelku v indickém Chennaí. "Jsem dost v šoku a hledám ta správná slova. Je to neuvěřitelné. Byla tu skvělá atmosféra a je to něco, co si budu navždy pamatovat," říkala nejmladší tenistka v elitní stovce po svém prvním triumfu.

Linda Nosková

Věk: 18 let Na žebříčku v lednu 2022: 222. Současné postavení: 102. Posun o: 120 míst

Byla už na 87. místě, v současné době patří Lindě Noskové 102. příčka světa. Svěřenkyně zkušeného Tomáše Krupy, který vedl třeba českou legendu Tomáše Berdycha, se pomalu adaptuje mezi nejlepšími. Vítězka juniorského French Open z minulého roku si letos premiérově vyzkoušela grandslamy na Roland Garros i US Open.

Pozornost na sebe strhla právě na letošním US Open, kde spolu s Lucií Hradeckou vyřadily v největším tenisovém chrámu světa Arthura Ashe slavné sestry Williamsovy. "Ano, mám nějaké tituly, které mě do stovky posunuly a uhrála jsem něco na WTA turnajích. Ale chci patřit do té stovky, ne být na její hraně, prohlásila před časem sebevědomě rodačka ze Vsetína.

Brenda Fruhvirtová

Věk: 15 let Na žebříčku v lednu 2022: 1078. Současné postavení: 130. Posun o: 948 míst

Je jí patnáct let, do elitní stovky jí zbývá pouhých třicet míst. To je vizitka dalšího a dost možná největšího českého talentu Brendy Fruhvirtové. Zatímco její o dva roky starší sestra Linda spoléhá na razanci a agresivitu, Brenda sází na šikovnou ruku a chytrost. Tou mimo jiné vyhrála letos 27 zápasů v řadě, ve kterých se schovává pět turnajových triumfů na okruhu ITF.

"Linda a Brenda Fruhvirtovy mi připomínají sestry Williamsovy. Linda má na to být světovou jedničkou. A Brenda také. Začal jsem s nimi pracovat, když jim bylo deset a osm let. Spousta tenistů chce být nejlepší na světě, ale jen u některých vidíte takové přesvědčení a zápal, určitě to můžou dokázat," říká o českých nadějích legendární kouč a bývalý trenér Sereny Williamsové Patrick Mouratoglou.

Foto: ITF Brenda Fruhvirtová s trofejí pro vítězku turnaje v Mogyoródu.Foto : ITF

Sára Bejlek

Věk: 16 let Na žebříčku v lednu 2022: 379. Současné postavení: 180. Posun o: 199 míst

Zůstává trošku v pozadí sester Fruhvirtových či Lindy Noskové. Přesto patří stále ještě šestnáctiletá Sára Bejlek k tenistkám s obrovským výkonnostním skokem. Sezonu začínala jako 379. hráčka světa, dnes jí patří 180. místo.

V žebříčku hráček do 18 let je pátou nejlepší tenistkou světa, po Brendě Fruhvirtové pak druhou nejmladší. Jediné, co rodačku z Hrušovan nad Jevišovkou limituje, je jen 157 centimetrů vysoká postava. I přes to si letos premiérově po skvěle zvládnuté kvalifikaci zahrála hlavní soutěž grandslamu na US Open.

Barbora Palicová

Věk: 18 let Na žebříčku v lednu 2022: 479. Současné postavení: 207. Posun o: 272 míst

Nenápadně, ale o to přesvědčivěji se hrne žebříčkem pro širší veřejnost ještě ne tolik známá Barbora Palicová. Osmnáctiletá slečna vstoupila do sezony jako hráčka z konce páté stovky, dnes ji dělí sedm příček od 200. místa. V letošním roce byl jejím vrcholem triumf na domácím turnaji IFT v Přerově.