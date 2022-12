Britská tenisová asociace dostala od ATP milionovou pokutu za zákaz startu Rusů

Britská asociace dostala pokutu 200 000 dolarů za každý z pěti turnajů na trávě, které před Wimbledonem pořádala: turnaje elitní tour v Queen's Clubu a Eastbourne a tři challengery. Podle ATP byl zákaz nespravedlivým rozhodnutím, které by mohlo být nebezpečným precedentem.

Tenisté a tenistky z Ruska a Běloruska nesměli startovat ani ve Wimbledonu, kam je nepozval pořádající All England Lawn Tennis Club. ATP a WTA na to reagovaly tím, že neudělovaly za slavný turnaj body do světového žebříčku. Všechny čtyři grandslamy se hrají pod patronací Mezinárodní tenisové federace (ITF).