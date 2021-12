Český nálet mezi juniorskou elitu vrcholí. Mladé hvězdy jsou k nezastavení

Je to pohled, který neomrzí. Mezi nejlepšími deseti tenistkami světa jsou dvě Češky, dalších šest se vejde do elitní stovky. Prakticky na každém grandslamovém turnaji se česká vlaječka objevuje u některého z jmen až do závěrečných kol. A ani pohled na juniorský žebříček rozhodně nenasvědčuje tomu, že by toto období mělo brzy skončit.

Foto: Profimedia.cz České tenisové naděje zleva Brenda Fruhvirtová, Nikola Bartůňková a Linda FruhvirtováFoto : Profimedia.cz

Článek Rok 2021 počítá poslední desítky hodin a tenisté i fanoušci už pomalu vyhlížejí sezonu následující. A i v ní by měly hrát významnou roli české tenistky. Pomineme-li Plíškovou, Kvitovou, Vondroušovou a spol. které se už dávno zabydlely na světovém okruhu, bude velmi zajímavé sledovat nastupující českou generaci. Ta o sobě už v letošním roce dala pořádně vědět. Pohled na juniorský žebříček o tom vypovídá naprosto jasně. Mezi nejlepšími třiceti juniorkami světa se nachází hned šest českých jmen, bezpečně nejvíc ze všech států světa. Tenis Neuvěřitelná dominance! České tenistky rozdrtily konkurenci a jsou nejlepším týmem světa A jasnou vládu zde mají sestry Fruhvirtovy. Šestnáctiletá Linda je juniorskou světovou dvojkou, její o dva roky mladší sestra Brenda pak čtyřkou. Do elitní dvacítky se vejdou i Linda Nosková a Nikola Bartůňková, ve třetí desítce pak najdeme Lindu Klimovičovou a Barboru Palicovou. Linda Fruhvirtová? Budoucnost tenisu Mezi dospělé již nakoukla Linda Fruhvirtová a v žebříčku WTA ji patří 306. příčka. Kromě menších turnajů ITF si vyzkoušela už tři podniky kategorie "250" a vedla si v nich výborně. V Carlestonu vyřadila bývalou světovou jedenáctku Francouzku Alizé Cornetovou, aby svou cestu zakončila až ve čtvrtfinále. V Clevelandu se probila včetně kvalifikace přes tři soupeřky do druhého kola. „Vždycky jsem snila o tom, že budu hrát grandslamy a velké turnaje, na obrovských stadionech, kde bude úžasná atmosféra,“ přibližuje své sny Linda Fruhvirtová. Slova chvály má pro českou naději i uznávaný brazilský sportovní novinář Matheus Silva. „Linda, to je budoucnost světového tenisu. Už vyhrála pár turnajů ITF, v juniorkách porazila, koho mohla.“ Foto: Vlastimil Vacek, Právo Linda Fruhvirtová během zápasu s Kristýnou Plíškovou v rámci tenisového charitativního turnaje Tipsport Elite Trophy.Foto : Vlastimil Vacek, Právo Podobnost se sestrami Plíškovými potvrzuje její o dva roky mladší Brenda, juniorská světová čtyřka. Dominanci českých hvězdiček potvrdil listopadový turnaj v mexické Guadajaře, kde se obě utkaly ve vzájemném souboji ve finále. Jak suverénní to byla jízda, potvrzují následující čísla: Linda ztratila v pěti zápasech pouhých dvanáct gamů, pětkrát nadělila soupeřkám kanára. Její sestra ve stejném počtu duelů přišla o patnáct her. Ve finále pak slavila o dva roky starší Linda, která svou sestru porazila po boji 6:4, 7:6. „Žádná trofej se nevyrovná tomu, co mezi sebou máme,“ potvrdila vztah obou sester vítězka. A mimochodem: sestry Fruhvirtovy celý turnaj naprosto hladce ovládly ve čtyřhře. Foto: Twitter Brenda Fruhvirtová patří k velikým nadějím českého tenisuFoto : Twitter Českou trojkou je sedmnáctiletá Linda Nosková, vítězka letošního juniorského French Open. Své místo si už ale buduje i v seniorském rankingu, kde jí patří 264. pozice. Letos vyhrála čtyři turnaje okruhu ITF. Ambice mladé Češky jsou však mnohem vyšší. „Určitě se chci soustředit už na dospělé turnaje. Kariéru už jsem mezi ženami rozehrála, teď bych se chtěla posunout do stovky. Třeba už v příštím roce,“ má jasno Nosková. Foto: Twitter @perdazd Linda Nosková má titul z juniorského French OpenFoto : Twitter @perdazd Obrovským příslibem je stále ještě patnáctiletá Nikola Bartůňková, o dva roky starší Linda Klimovičová či Barbora Palicová. jméno věk junior. ž. žebříček wta Linda Fruhvirtová 16 2. 304. Brenda Fruhvirtová 14 4. - Linda Nosková 17 15. 264. Nikola Bartůňková 15 18. 537. Linda Klimovičová 17 22. 1447. Barbora Palicová 17 26. 815.

