Další radikální krok Plíškové! Končí i trenér Bajin

"Se Saschou jsme na začátku vyzkoušeli novou filozofii tenisu. Snažili jsme se do mé hry přidat několik nových prvků a vím, že to celé zafungovalo velmi dobře. Celkově to bylo skvělých 20 měsíců s několika vzestupy a pády. Nejpamátnějším okamžikem naší společné cesty pak byla chvíle, kdy jsem si po pěti letech zase zahrála grandslamové finále. Sascha mě hodně naučil a chci mu poděkovat za všechny ty měsíce dřiny, podpory a obětavosti," shrnula Plíšková společnou cestu, která jí v jeden okamžik dovedla na třetí místo světového žebříčku.

Bajin vydržel na horké trenérské židli u Plíškové souvisle nejdéle od Jiřího Vaňka, který Plíškovou za dva a půl roku dovedl mimo jiné do finále US Open 2016. "Bylo mi velkou ctí a potěšením pracovat s Kájou. Je mi líto, že jsem jí nemohl pomoci více, ale jsem velmi vděčný za to, že jsem ji mohl připravovat a poznat ji také o něco více jako člověka. V její profesi i v životě jí přeji jen to nejlepší," uvedl kouč, který spolupracoval i se Serenou Williamsovou a k dvěma grandslamovým titulům dovedl Japonku Naomi Ósakaovou.