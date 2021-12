Berdycha Davis Cup rozčílil: Smutné. Radil jsem jim a oni udělali tohle

Po prvním ročníku, který se odehrál výhradně v Madridu se nyní o pořadatelství turnaje podělila hned tři města Innsburck, Madrid a Turín, což přineslo jisté oživení. Podle mnohých je ale do ideálu daleko. Navíc turnaj by se měl zase přesunout, tentokrát do Abú Zabí.

„Kdyby se Davis Cup hrál jednou za dva roky, každý by po tom šílel. Vítězové by byli opravdovými světovými šampiony, protože by šlo skutečně o něco výjimečného. Kdyby se finále hrálo v září (oproti prosinci), myslím, že by se účastnilo mnohem více špičkových hráčů. Pak by to bylo opravdu speciální," radil Berdych.