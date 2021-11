Jako mazák. Brit štípal raketu a Macháč slavil velkou výhru

"Jakmile přišel z jeho strany kratší úder, tak jsem musel využít šanci a jít na síť i za cenu toho, že mě prohodí na lajnu. Ale procentuálně to vycházelo," líčil vítěz, který po porážce s Francií 1:2 rozdmýchal českou naději na postup ze skupiny C.

"Říkali jsme si, že nejlepší scénář je vyhrát 2:0 na sety. Naši lavičku jsem trochu znervózněl, ale vyšlo to. Turnaj tady v Innsbrucku je krásný, ale my chceme (na play off) do Madridu," vyhlásil odhodlaně Macháč.