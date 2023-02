Kyrgios si vzal za mušku českou tenisovou hvězdu: A pak že je moje chování neuctivé!

"Takhle to mám skoro pořád. Ať je zápas, nebo ne, to na to nemá vliv. Po turnajích na betonech hraji první zápas na antuce a stojí to extra energii. Navíc jsem hrál tři hodiny. Jsem ale rád, jak jsem to zvládnul. Odpočinu si, najím se a v neděli budu stoprocentně připravený. Musím ale asi ještě spořádat další půlku čokolády," vysvětloval svůj apetit český tenista.