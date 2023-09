Djokovič bude podle Murrayho dominovat tenisu i v dalších letech

„Nemyslím, že to bylo naposledy, co Novak vyhrál grandslam,“ řekl Murray BBC. „Je na mladých, aby na něj tlačili a snažili se ho předstihnout. Ale nevypadá to, že by se to mělo v nejbližší době stát,“ uvedl trojnásobný grandslamový šampion a bývalá světová jednička.