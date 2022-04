Djokovič znepokojil slovy o záhadné nemoci: Něco takového se mi ještě nestalo

Srbský tenista připustil, že mu ve finále „došel plyn". Necítil jsem se moc unavený až do konce druhé sady. Game za stavu 5:4 byl dlouhý a v tu chvíli jsem se začal cítit špatně. I když tie break jsem ještě odehrál dobře," komentoval průběh závěru setu, v němž ještě finále srovnal.

„To, co pak ode mě fanoušci na kurtu viděli, ale nebylo moc příjemné. Za tenhle zážitek se jim omlouvám, protože vím, jak moc mě chtěli fanoušci vidět bojovat a vyhrát. To se ale nestalo," litoval.

Andrey Rublev wins an unusual toss in Belgrade! 😅 @AndreyRublev97 @DjokerNole #SerbiaOpen pic.twitter.com/sQG3I4h0uT

„Je to znepokojující, můžu se jen domnívat, že je to následek nemoci, která mě zasáhla před pár týdny," naznačil rodák z Bělehradu možný zdroj problému.

Konkrétněji se ale nechtěl k indispozici vyjadřovat. „Není to koronavirus, ale nechci zacházet do detailů. Ovlivnilo to ale můj metabolismus, takže jsem musel absolvovat léčbu," prozradil.