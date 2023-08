Dva Češi ve třetím kole grandslamu. Sedm let věc nevídaná

Kdo to čekal, ať se přihlásí. Dva čeští tenisté si zahrají ve třetím kole US Open! V den svých 18. narozenin se v něm představí nováček na velkých turnajích Jakub Menšík, ale také o dvanáct let starší Jiří Veselý. Na grandslamech přitom hráli dva Češi o postup do osmifinále naposledy ve Wimbledonu 2016.

Foto: Profimedia.cz Jakub Menšík je ve třetím kole US Open