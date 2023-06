Dvacetiletý Alcaraz s o šestnáct let starším Djokovičem v prvních dvou setech bavili diváky a zcela naplňovali očekávání z duelu dvou největších tenisových hvězd současnosti. Jenže za stavu 1:1 ve třetí sadě přišel zlom.

Alcaraz dostal křeče, a i když se nechal několikrát ošetřit, jednou dokonce i s vědomím ztráty bodu za porušení pravidel, tak už se do utkání zpátky nedostal. Přišel tak o šanci na druhý grandslamový triumf po vítězství na loňském US Open.

"Když jsem nastupoval, cítil jsem se fyzicky skvěle. Ale na konci druhého setu přišly křeče a pokračovaly i ve třetím. Jsem z toho zklamaný," řekl Alcaraz. "První dva sety byl opravdu náročné a to byl asi důvod," dodal.

"Nejdřív jsem dostal křeče do ruky a na začátku třetího setu jsem dostal křeče do celého těla," přidal. "Byla to kombinace několika věcí. V prvních dvou setech byly dlouhé výměny, hodně se běhalo a určitě k tomu přispělo i napětí. Byl jsem hodně nervózní," uvedl.