"Je tam pár přísných prvních kol, třeba Muška (Karolína Muchová) by byla na první kolo také těžká. Jsou tam holky, které byly rok, dva zpátky v top 10, top 20 a teď jsou nenasazené. Sloane je jedna z prvních nenasazených a pro mě to byl možná jeden z nejhorších losů. Nemá cenu se ale o tom bavit," řekla Plíšková.

Proti třicáté hráčce světa Stephensové se rodačka z Loun nemohla dlouho prosadit. V prvním setu dostala dokonce "kanára", což se jí dosud na grandslamu stalo jen před sedmi lety ve Wimbledonu. "Za stavu 0:3, 0:4, 0:5 je pak těžké hrát tenis, který bych měla hrát. V obou setech jsem měla spoustu šancí, takže se to minimálně do třetího setu mohlo dostat. Pro lidi byly některé body hezké, ale z mé strany to nebyl úplně hezký tenis," konstatovala.

V posledních týdnech Plíškovou limitovalo bolavé koleno, před turnajem v Paříži ale byla připravená. Během zápasu obtíže neměla. "Posledních pár týdnů bylo těžkých. Antuka pro mě nikdy nebyla povrch číslo jedna, i když jsem na ní nějaké úspěchy měla. Ve Stuttgartu, kde je hala a povrch je rychlý, jsem hrála výborně. Bohužel se mi tam trochu něco stalo s kolenem, ale úplně bych to nerozebírala. Teď to bylo v pohodě. Poslední dvě porážky nebyly kvůli kolenu," nehledala výmluvy Plíšková.

Herní výpadek přesto po nadějném vstupu do antukové části sezony vnímala. "Teď to bylo takové nijaké. Napůl jsem hrála a napůl ne. Nebylo to ideální, zabrzdila jsem se. Jsem ráda, že antuka skončila. Teď čekají travnaté turnaje, pak zase betony. Takže je přede mnou lepší část sezony," doplnila.

Se Stephensovou prohrála pátý ze šesti vzájemných zápasů. Na Roland Garros s ní vypadla i před dvěma lety ve 2. kole. "Dnes to vypadalo podobně jako tehdy, akorát byl trochu opačný výsledek setů. Ona má ráda mou hru. Někde jsem ji porazila, ale je to zvláštní hráčka. Když se snaží, mohla by být v top 10," líčila Plíšková. "Herně ani pohybově nemá slabinu. Nemá totální zbraně, ale na antuce je strašně nepříjemná. Je vidět, že to tady má ráda a že jí to sedí. Všechno hrálo víc na její stranu a já jsem nehrála dobře," doplnila bývalá světová jednička.

Karolína Plíšková v prvním kole French Open.

Na Roland Garros vypadla hned na úvod poprvé od roku 2016, ale v předchozích třech letech pro ni turnaj skončil už ve druhém kole. "Asi je jedno, jestli prohraju v prvním nebo ve druhém. Občas i záleží, koho dostanete za soupeřku. Nechci říct, že to je náhoda, že jsem neprohrála tak dlouho v prvním kole, ale někdy pro mě první nebo druhé kolo tolik nehraje roli. Vždycky beru jako úspěch postup do druhého týdne," podotkla.