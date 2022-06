"Bylo těžší odmaturovat? Ano, protože vím, jak náročné bylo dělat školu a zároveň hrát na tour. Hráčky obvykle ztratí kontakt s běžným životem, protože si myslíme, že tenis je nejdůležitější věc na světě. To ale není. Takže to, že jsem získala diplom, pro mě hodně znamená," řekla v rozhovoru na kurtu. Dosud bylo jejím grandslamovým maximem pařížské čtvrtfinále z loňského roku.

Gauffová mezi elitu nahlédla v roce 2019, kdy se v patnácti letech jako nejmladší hráčka v historii kvalifikovala do hlavní soutěže ve Wimbledonu. Nyní nabádá další mladé tenistky, aby se nesoustředily výhradně na sportovní kariéru. "Vaše výsledky, práce nebo to, kolik vyděláváte, vás nedefinují jako člověka. Dokud máte rády samy sebe, nezáleží na tom, co si o vás myslí kdokoliv jiný," řekla.