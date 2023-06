"Je to super v tom, že jsem stále věřila, že se mi povede dostat zpátky. A také je skvělé, že se mi to povedlo tady na antuce v Paříži," uvedla Muchová. "Od začátku sezony jsem se cítila, že se do toho dostávám a že se má hra postupně zlepšuje. Celkově se cítím na kurtu komfortněji, sebevědoměji a stává se ze mě lepší hráčka. Poslední dobou se mě drží i zdraví, takže se do toho můžu v trénincích opřít. I tým kolem mě je super. Všechno klape a jsem ráda, že jsem teď na dobré vlně," pochvalovala si.

Šestadvacetiletá rodačka z Olomouce zvládla utkání s o šest let mladší Ruskou za hodinu a 39 minut. Postoupila do čtvrtého grandslamového čtvrtfinále, poprvé od Wimbledonu 2021. "Byl to těžký zápas. Snažila jsem se hrát opět agresivně a chodit si pro údery. Soupeřku jsem moc neznala, ale cítila jsem, že se v průběhu zápasu zlepšuje a vrací více míčů. Vypadalo to, že jakmile jí dám trochu prostoru, využije toho. Honila mě z jednoho rohu do druhého, takže to byl i vzhledem k horku náročný zápas. Jsem ráda, že jsem to nakonec zvládla ve dvou setech," doplnila hráčka 1. ČLTK Praha.