"Bohužel to nevyšlo. Co k tomu říct jiného," uvedla Krejčíková, která před dvěma lety turnaj ovládla ve dvouhře i čtyřhře. "Loni jsem na antuce kvůli zranění skoro nehrála a letos jsem na ní nenašla pohodu. Neměla jsem se od čeho odrazit. Dnešní zápas byl víc o mně a mé hře než o soupeřce," doplnila.

Nasazená třináctka se snažila ve druhé sadě vývoj zvrátit, ale nevyužila vedení 3:0 a prohrála za necelou hodinu a půl. Udělala také 32 nevynucených chyb. "Věděla jsem, že jí to nedám zadarmo a budu se snažit najít možnost, jak se vrátit do zápasu. Jenže vždycky, když to vypadalo, že se to zlomí a mohla bych chytit slinu, pokazila jsem si to," konstatovala.