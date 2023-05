Nosková vylepšila bilanci českých tenistů v Paříži. Do druhého kola prošli zatím čtyři, osm skončilo a dvě hráčky mají úvodní zápas ještě před sebou. Vedle Brendy Fruhvirtové se dnes představí ještě předloňská dvojnásobná šampionka Barbora Krejčíková, jež vyzve Ukrajinku Lesju Curenkovou.

Finalistka letošního turnaje v Adelaide Nosková se v hlavní soutěži Roland Garros představila podruhé. V šesté hře prvního setu se jí povedl brejk a díky stoprocentnímu podání se ujala vedení. Koviničová si na začátku druhé sady vyžádala zdravotní pauzu a nechala si ošetřit záda. Poté co ve třetí hře ztratila znovu servis, duel předčasně ukončila.

Čtvrtfinalistka loňského Wimbledonu Bouzková po roce nenavázala na pařížské antuce na postup do 2. kola a vypadla v úvodní fázi už počtvrté. Utkání ztratila za hodinu a 51 minut.

"Dost špatně jsem servírovala. Myslím, že procento prvního servisu bylo dost nízké. I tak jsem měla šance, v obou setech jsem vedla. Celkově jsem měla smůlu," řekla novinářům Bouzková. "Dneska to bolí, ale poslední týdny ode mě byly tam, kde chci být. Poslední dva měsíce jsem se dostávala do své hry. Půjdu ještě do debla a pak bude příprava na trávu," doplnila. Čtyřiadvacetileté pražské rodačce nepomohlo 21 vítězných míčů, Wang Sin-jü jich zahrála o patnáct víc.