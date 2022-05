Ani náznak vracející se formy nepřinesla nedělní porážka porážka od 90. hráče světa Hugo Delliena, který zvítězil s přehledem 6:3, 6:2, 6:4. "Vím, že to bude trvat, než se dostanu na úroveň hráčů, kteří tady jsou. A zatím na to nemám," přiznal dvojnásobný finalista French Open.

"Musím to přijmout, byla to velmi bolestivá porážka, a to už několikátý týden v řadě. Na druhou stranu, bylo by velmi překvapivé, kdyby se mi nějak zvlášť dařilo. Jsem velmi zklamaný, ale musím pokračovat," dodává přítel francouzské tenistky Kristiny Mladenovicové.