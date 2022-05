Japonka po utkání zpochybnila svůj start na dalším grandslamovém turnaji Wimbledonu. Nelíbí se ji, že asociace ATP a WTA nebudou udělovat body do žebříčku kvůli absenci ruských a běloruských hráčů. Ti nemohou startovat kvůli ruské vojenské invazi na Ukrajinu.

"Řekla bych, že to rozhodnutí mě ovlivnilo, v tom jít hrát na trávu. Nejsem si stoprocentně jistá, zda tam pojedu," řekla Ósakaová. "Ráda bych tam jela, už jen abych získala další zkušenosti na travnatém povrchu. Jenže na druhou stranu... Nechci říct, že je to zbytečné, ale jsem typ hráče, kterého motivuje, když vidí, že posouvá v žebříčku vzhůru," uvedla japonská tenistka.

Ósakaová vypadla na Roland Garros v prvním kole stejně jako před pěti lety. Nejdále došla na antukovém grandslamu třikrát do 3. kola a má na něm bilanci 7:5. Semifinalistka Roland Garros z roku 2019 Anisimová vyzve v dalším kole Chorvatku Donnu Vekičovou.

"Snažím se prostě postoupit, co nejdál to půjde. Je mi jasné, že jednou se tahle série zastaví. V podstatě se ale chci každý den soustředit na svůj tenis a ne na čísla. Snažím se být trochu v bublině a díky tomu držím konzistentní výkony. Dělala jsem to tak v minulých týdnech a budu v tom pokračovat i tady," řekla Šwiateková.