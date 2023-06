Roland-Garros

„Asi se všichni divíte, proč jsem smutný. Jsem smutný, protože se mnou není zacházeno tak, jak by v našem sportu být mělo. Všichni hráči by měli mít stejnou péči. Jsem smutný, že to musím říkat, ale 15 dnů tady jezdím taxíkem. Pořád sedím někde uprostřed ulic Paříže. Pak jsem pozdě na rozcvičce se svým spoluhráčem. Na taxi čekám i 40 minut," rozpovídal se rodák z bosenského Medžugorje.