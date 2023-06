Roland-Garros

Sedmatřicetiletá Belgičanka je pro české fanoušky známá i díky čtvrtfinále Wimbledonu 2013, v němž porazila Petru Kvitovou. Úspěch doteď označuje za jeden z největších v kariéře. I proto se při připomínce, že dnes pomáhá jiné české tenisce, pousměje. "Je to sranda, jak život funguje. S Karolínou si ale vážně rozumíme. Víme, kdy je čas na vážnou práci a kdy si je třeba udělat i trochu legrace," podotkla Flipkensová.

"Má velký arzenál zbraní. Je velmi talentovaná, umí hrát servis volej, slice či drop shot. Není jednoduché chtít všechny tyhle věci po jedné hráčce. Ona je ale ještě lepší, než jsem bývala já. Je vyšší, takže má lepší servis a má dobrý bekhend. Je velmi komplexní hráčkou. Jsem ráda, že jí pomáhám, jak jen to jde," uvedla.

Karolína Muchová se raduje z postupu do čtvrtfinále French Open.

Belgičanka věří, že olomoucká rodačka má na to být vysoko. "Hrála semifinále Australian Open, takže věřím, že pokud zůstane zdravá, může vyhrát grandslam a být v Top 10. Potřebuje být jen fit a věřit procesu. Na začátku jsem jí říkala, že pokud bych v ni nevěřila, tak do toho nejdu. Sleduju ji už od loňského US Open a věřím, že grandslam může vyhrát," doplnila Flipkensová, která se také přátelí s Barborou Strýcovou nebo Petrou Cetkovskou.