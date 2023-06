Roland-Garros

Muchová nastoupí proti 333. hráčce světa, která většinu minulé sezony laborovala se zraněným kolenem, počtvrté v kariéře. Dosud má s Pavljučenkovovou bilanci jedné výhry a dvou porážek. "Je to velmi dobrá hráčka, šikovná a má hodně síly. Myslím, že to bude skvělý zápas. Budu muset hrát svůj nejlepší tenis, abych se jí vyrovnala," řekla novinářům Muchová, která v turnaji figuruje jako poslední česká účastnice ve dvouhře.

"Je to super v tom, že jsem stále věřila, že se mi povede dostat zpátky. Od začátku sezony jsem se cítila, že se do toho dostávám a že se má hra postupně zlepšuje. Celkově se cítím na kurtu komfortněji, sebevědoměji a stává se ze mě lepší hráčka. Všechno klape a jsem ráda, že jsem teď na dobré vlně," pochvalovala si.

"Snažím se hrát vždy první možnost, i když to třeba není vždy to nejlepší. Když se to nepovede, říkám si: Ou, snad to nikdo neviděl. Pořád na tom pracuju," uvedla Muchová. "Mít více možností má dvě strany. Je to velmi dobré, ale zároveň to může být i prokletí, protože si můžu zvolit také špatně. Na druhou stranu není špatné mít na výběr," doplnila.