Upset alert 🚨 @fabiofogna defeats Felix Auger-Aliassime 6-4 6-4 6-3 to advance in Paris! @rolandgarros | #RolandGarros pic.twitter.com/5WuONqsz99

„V noci se mi udělalo trochu špatně, pořádně jsem nepsal. Celou noc jsem na tom nebyl dobře, to je prostě realita," vyjádřil se Kanaďan. „Snažil jsem se zahřát, zkusil jsem navštívit doktora, aby mi nějak pomohl. Po prvním setu jsem dostával křeče a už jsem se nemohl hýbat," pokračoval rodák z Montrealu.

Kanaďan rovněž přiznal, že ho i nadále provází bolesti ramena. „Rameno na tom není dobře, spíš průměrně. Hrál jsem s prášky proti bolesti a snažil jsem se to nějak zvládnout. Pro příště se musí zlepšit," uvědomuje si s tím, že si nyní dá od zápasení pauzu. „Doufám, že mi pauza pomůže a budu moci hrát na trávě. Musím jít na nějaké testy, abych zjistil, proč jsem tady byl nemocný."

„Zkoušel jsem všechno, abych vydržel, ale až budu příště na kurtu, chci být v dobré formě," ujistil Auger-Aliassime, který by se rád vrátil do začátku travnaté části sezony. Kanaďan, který se v loňském roce dokonce nacházel na 6. pozici žebříčku ATP, totiž z posledních šesti duelů vyhrál jedinkrát a pauza by tak mohla nepříjemnému období pomoct.