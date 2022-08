Tenista Zverev podle médií vynechá US Open, kotník ještě nemá v pořádku

Německý tenista Alexander Zverev odřekne podle deníku Bild účast na grandslamovém turnaji US Open. Druhý hráč světového žebříčku se stále plně nezotavil ze zranění kotníku, které si přivodil během červnového Roland Garros. O svém rozhodnutí by měl pětadvacetiletý Zverev informovat dnes. US Open začne v New Yorku 29. srpna.

Foto: Cathrin Mueller, Reuters Alexander Zverev.Foto : Cathrin Mueller, Reuters

Článek "Vrátím se, až budu nejen stoprocentně fit, ale až budu moci i vyhrát turnaj," citoval Zvereva Bild. Na této úrovni ještě podle vlastního odhadu není. Olympijský šampion z Tokia Zverev tak nyní plánuje návrat na kurty v polovině září, kdy jsou na programu zápasy Davisova poháru. V něm se bude jedna ze základních skupin hrát v jeho rodném Hamburku. Německý tým vyzve postupně Francii (14. září), Belgii (16. září) a Austrálii (18. září). Zverev se zranil 3. června v semifinálovém utkání Roland Garros proti pozdějšímu vítězi Rafaelu Nadalovi, kdy si při skluzu na antuce přetrhl v kotníku vnější vazy a musel na operaci. Přestože rehabilitace pokračovala podle plánu, US Open pro něj začíná příští týden příliš brzy. Tenis Kvitová je opět českou jedničkou

