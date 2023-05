"Vloni jsem byla na operaci (se zápěstím) a byla docela smutná, že tu nejsem. Ani jsem se nemohla na turnaj koukat. Teď jsem ale nadšená, že jsem tady a ve formě. Přijela jsem s nahranými zápasy a cítím se dobře. Každý rok jsem tu hrozně ráda," uvedla Vondroušová

Třiadvacetiletá rodačka ze Sokolova oplatila soupeřce loňskou porážku z Angers a blýskla se spolehlivými údery. Naopak Parksová, která spoléhá na razanci, udělala 50 nevynucených chyb. "Vloni jsme spolu hrály na tvrdém povrchu v hale a tam to bylo ještě horší. Věděla jsem, že to na antuce bude jiný zápas a lepší pro mě. I když jsem nezačala dobře, cítila jsem se dobře. Věděla jsem, že ona bude do všeho střílet a moc se hrát nebude. Byla jsem připravená," konstatovala 60. hráčka světa.

Vondroušová si po přechodu na antuku připsala deváté vítězství z 11 zápasů. Formy si všimli i organizátoři Roland Garros, kteří ji označili spolu s Ukrajinkou Anhelinou Kalininovou a Egypťankou Majar Šarífovou za možné překvapení. "Je super, že se na mě nezapomíná. Teď jsou ale všechny holky vyrovnané, ať jsou na žebříčku desáté nebo padesáté. Každý zápas na grandslamu je těžký, proto jsem nadšená, že takhle vyšlo první kolo," líčila stříbrná olympijská medailistka z Tokia.

V Paříži je se staronovým trenérem Hernychem. Spolupracovala s ním i v roce 2019, kdy se dostala v Paříži do finále. "Rozpustili jsme to už před Madridem (v dubnu). V Římě se mnou byl můj fyzio a také manžel Štěpán, protože Herňa jel ještě na dovolenou. V Paříži jsme spolu zase po pár letech obnovili spolupráci. Je takový můj talisman, tak jsem si ho zase přibrala do týmu," řekla s úsměvem Vondroušová.

Čtyři roky staré tažení má stále na paměti. "Tenhle grandslam mám jako nejoblíbenější. I v juniorech jsem tu hrála dobře. Ráda vzpomínám na všechny zdejší úspěchy. O to víc, když teď ještě hraju dobře a mám sebevědomí. Chci dál předvádět ty nejlepší zápasy," uvedla.

V dalším kole čeká Vondroušovou nasazená devítka Darja Kasatkinová z Ruska. Mají spolu vyrovnanou bilanci 2:2. "Věděla jsem, že los pak už bude těžší. S tím člověk musí počítat, když není nasazený. Ona je na antuce také dost dobrá. Bude to dobrý zápas a může se stát cokoliv," řekla.