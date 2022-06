Finalistka nedávného antukového Roland Garros Gauffová přitom mezi elitu nahlédla právě na trávě, když se v roce 2019 v patnácti letech jako nejmladší hráčka v historii kvalifikovala do hlavní soutěže ve Wimbledonu. V All England Clubu tehdy došla až do 4. kola, na okruhu WTA ale nikdy na travnatém povrchu přes 2. kolo nepostoupila.