Hašek konfrontuje ministra Lipavského: Necháme Rusy tady propagovat válku?

Na svém Twitteru reagoval na slova Lipavského: „Vám i každému to přeji. A hned se zeptám. V srpnu se v Praze koná tenisový turnaj WTA. Zaručíte nám, že ruské a běloruské tenistky nebudou smět cestovat do ČR a případně odtud budou okamžitě vypovězeni?"

Na tuto zprávu se během chvíle ozvalo několik uživatelů, proč by měli být tenisté z Ruska či Běloruska spojováni s invazí na Ukrajinu. „Dominiku, co má třeba taková Azarenková společného s válkou, když už roky žije v USA?" ptá se jeden z nich. „Chcete trestat a ponižovat sportovce jenom proto, že se v Bělorusku narodili?" dodal.

Na to bývalý brankář reaguje: „To není trest. Je to pomoc, aby umíralo méně vojáků. A pomoc je to i pro ni, aby do smrti nemusela žít s vědomím, že dělala jako občanka Běloruska reklamu na ruskou válku či zločiny a nepřímo se na tom zabíjení podílela."