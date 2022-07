Hewitt byl s ročním zpožděním uveden do tenisové Síně slávy

"Myslím, že jsem potřeboval ten rok navíc, abych našel správná slova," řekl Hewitt na sobotním slavnostním ceremoniálu, který se konal tradičně během turnaje ATP. "Je to pro mě neuvěřitelná čest a díky přítomnosti mé rodiny a přátel je to ještě výjimečnější," uvedl jednačtyřicetiletý rodák z Adelaide. Do Síně slávy ho uvedli legendární krajané John Newcombe a Tony Roche.