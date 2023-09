Highway to Hell. Muchová se naštěstí v newyorském kotli neuvařila

„Jsem ráda, že jsem to uzavřela, protože bylo opravdu vedro,“ oddechla si vítězka po zápase, který se protáhl přes dvě a půl hodiny.

Pokud by v něm Muchová neměla velké problémy při vlastním servisu (mj. 7 dvojchyb), patrně by si asijskou soupeřku ‚namazala na chleba‘. Už v první sadě ale dvakrát ztratila podání, ve druhé o něj přišla hned čtyřikrát a nebylo jí nic platné, že odvrátila pět setbolů. Ten šestý už 21letá Číňanka proměnila.

„Ono je to těžké. Nikdy jsem proti ní nenastoupila a ona fakt hrála výborně. Je mladá a na svůj věk předváděla neuvěřitelný tenis. Byl to tedy pěkně těžký zápas,“ odfoukla si na kurtu Muchová.

Karolína Muchová servíruje v osmifinále US Open.

Když ji po zápase moderátor požádal, jakou písničkou by vyjádřila své nedělní pocity, nebylo divu, že odpověděla Highway to Hell (Dálnice do pekla) od australské kapely AC/DC. Ve Flushing Meadows panovala třicetistupňová vedra, v kotli Louis Armstrong Stadium bylo ještě o něco tepleji. Muchové ale naštěstí po druhé sadě prospěl odchod šatny, kde se trochu osvěžila a uklidnila.