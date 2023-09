Je neuvěřitelné porazit Španělsko na jeho půdě, zářil Lehečka po vypjaté bitvě jedniček

„O to cennější ta výhra je, že se mi povedla tady ve Valencii v bouřlivé atmosféře s fantastickou podporou našich diváků, co víc si přát,“ usmál se Lehečka

„Bez klidné hlavy by se to nedalo dohrát. Byly tam momenty, kdy jsem mohl být odvážnější, ale i přes ty malé nedokonalosti jsem byl schopen udržet chladnou hlavu a dovést to do vítězného konce,“ usmál se. „I když to byla bitva do posledního balonu.“