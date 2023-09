Český hrdina Macháč: Doservíroval jsem to bravurně, liboval si

Dvaadvacetiletý tenista potvrdil, že to z české strany nejsou jen plané řeči o postupu. V týmové soutěži si Macháč upravil bilanci dvouher na 5:1. „Jsem strašně rád, že když reprezentuju Českou republiku, tak se vždycky předvedu v dobrém světle,“ vykládal po utkání do mikrofonu České televize.

„Přijel jsem (do Valencie) trochu později, ale od začátku, co jsem nastoupil na dvorec, tak jsem chytl rytmus a hrál jsem výborně, v rozehrávkách, v tréninku,“ líčil Macháč, kterého se snažili Španělé trochu rozhodit, když poslali v den utkání rozehrávat zkušeného Roberta Bautistu Aguta. „Ale mezi Ramosem Viňolasem a Zapatou jsem předpokládal, že bude hrát Zapata. A do zápasu jsem šel se sebevědomím,“ prohlásil vítěz, který soupeře okamžitě připravil o servis a pak zkušeně zvládal těžké stavy v gamech, kdy byl na podání.