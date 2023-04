Jsem mimořádně zklamaný, zkritizoval Zverev Rusa Medveděva

Zverev více než tříhodinovou bitvu, v níž byl několikrát blízko vítězství, prohrál 6:3, 5:6 a 6:7. Medveděva následně v rozhovoru pro televizi Sky obvinil z nesportovního chování. "Je to jeden z nejneférovějších hráčů na světě. Pro mě jsou fair play a sportovní chování velmi důležité. Z toho ale on nemá nic," zlobil se olympijský vítěz z Tokia.

"Jasně, je to plně moje chyba, to bylo z mé strany opravdu špatné. Byl to super zápas, ale samozřejmě bych už chtěl začít takové duely vyhrávat," řekl bývalý druhý hráč světového žebříčku, jenž se stále nemůže dostat do dřívější formy po loňském vážném zranění kotníku.