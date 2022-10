Jsem z Prahy, ale líp hraju v Ostravě, divila se Martincová. Prášky proti bolesti vysadila

„Už se asi nezvednu," prohlásila sedmadvacetiletá Martincová, když po zápase usedla při tiskovce na pohovku.

„Začátek byl uspěchanej," pravila sebekriticky. „Jil ale hrála neskutečně, a hrozně blbě se mi to sešlo. Vždycky se to překlopilo na její stranu. Ale pak jsem si řekla, že i když jsem dole, tak budu hrát míč po míči a hlavně budu sbírat gamy. Nebudu upjatá, že ji jdu vystřílet z kurtu."

A začala tak zápas s 36. hráčkou světa obracet. Podobně jako v půlce září v Portoroži, kde s Britkou Harriet Dartovou z úvodních deseti gamů utkání vyhrála jen jeden. Ovšem i ze stavu 0:6, 1:3 se dá vyhrát, přesvědčila se Martincová.

Svým výkonem tak navázala na loňské ostravské představení, kdy na turnaj přijela opravdu hodně vyšťavená, ale ve všech zápasech šla na krev, a nakonec si zahrála čtvrtfinále. V utkáních s Kateřinou Siniakovou a Anastasijí Pavljučenkovovou navíc vyhrála tři tie breaky, takže po duelu s Teichmannovou má jejich ostravskou bilanci v hlavní soutěži 5:0!

Foto: Jaroslav Ožana, ČTK Tereza Martincová na tiskové konferenci v Ostravě po skončení zápasu.Foto : Jaroslav Ožana, ČTK

„Asi nějaké kouzlo. Musím to zaklepat, aby se to neotočilo," řekla Martincová. V celé sezoně je přitom ve zkrácených hrách na skóre 8:13.

„Hrála jsem hrozně moc tie breaků s výbornými hráčkami a moc se mi to nepovedlo překlopit na moji stranu," připomněla duely s Badosaovou, Raducanuovou, Azarenkovou, nebo Karolínou Plíškovou. „Bohužel jsem se dostala na pozici, kdy hraju s těmi nejlepšími hned na začátku turnajů. A v těch nejtěžších momentech jsou soupeřky zkušenější a víc si toho dovolí," přemítala 78. hráčka světa.

Jenže Ostrava, to je pro Martincovou srdcovka.

„Nevím, čím to je, že i když jsem z Prahy, tak v Ostravě se mi hraje o dost líp, nechápu," pousmála se. „Sice jsem loni (na Spartě) byla ve finále, ale na rovinu: moje soupeřky tam nebyly úplně nejlepší, až na Báru Krejčíkovou, se kterou jsem pak prohrála. Snad nikdy jsem v Praze nesehrála dobrý zápas. S Ostravou se to nedá srovnat. Je to hrozný rozdíl, cítím se tu o dost líp, uvolněně," tvrdila vítězka a děkovala divákům, kteří vydrželi v hledišti až do půl dvanácté, kdy proti Švýcarce proměnila čtvrtý mečbol.

„Lidi mi dávali sílu a já to chtěla ukončit ve dvou setech," netajila se Martincová, která podstatnou část sezony bojuje s bolestí v kolenu.

„Někdy vypadám naprosto nemohoucí, ale zvednu se a jdu do toho znova. Ty potíže ale nevyřeším hned, je to hodně nárazové, že mě to začne bolet, pak se to ustálí. Je to taková bodavá bolest v těch nejtěžších pozicích."

Před utkáním s Teichmannovou však prášky proti bolesti vysadila. „Přišlo mi, že mě to uspává a mám horší reakci. Riskla jsem to a trpěla jsem, protože pod prášky hraju tři čtvrtě roku. Sice jsem prohrávala 1:5, ale vyhrála jsem a mělo to nějaké plusové body."

Příště bude Martincová měřit síly se světovou trojkou Estonkou Anett Kontaveitovou, se kterou má bilanci 0:3 a naposled na ni před týdnem v Tallinnu uhrála jen tři gamy.