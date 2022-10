Martincová

"Je to hodně cenné vítězství. Minulý víkend jsem ležela doma v posteli s bolestí v krku a rozhodla se startovat až ve středu. Fyzicky jsem to nezvládla. Povrch byl pomalý, bylo to náročné a Bernarda mi nedala šanci, abych do toho mohla víc jít. Naštěstí mi ve třetím setu přišel servis a pomohl mi. Bylo to nahoru, dolů. Ve finále ani pořádně nevím, jak jsem vyhrála, ale na to se historie neptá," řekla na tiskové konferenci Kvitová.