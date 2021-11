Kapitán Navrátil: Sázíme na mladší hráče. Rosolova daviscupová kariéra je uzavřena

Překvapilo vás, kam až se situace kolem Lukáše Rosola dostala?

Pro mě to překvapení bylo, ale já jako kapitán s tím nemám moc co společného, protože Lukáš má smlouvu s tenisovým svazem. Já jsem udělal nominaci, kterou jsem pak zúžil a to je všechno, co k tomu chci říct. O těch věcech jsem samozřejmě věděl, ale komentovat to dál nebudu. Proč bych měl?

Rosol hrál Davis Cup 10 let, sehrál v něm několik velkých zápasů (získal oba singly při čtvrtfinále v Kazachstánu 2013, později porazil Zvereva, nebo Tsongu). Zklamal vás jeho přístup, když jste ho chtěl mít u týmu jako hráče, jenž by přinášel zkušenosti?

Lukáš v Davis Cupu odvedl dobrou práci, byl stálým členem týmu. Je taky dvojnásobným vítězem Davis Cupu, když hrál v éře s Tomášem (Berdychem) a s Radkem (Štěpánkem). Pro český tenis udělal dost, ale zklamání to určitě je. Dnes už jeho výkonnost v porovnání s mladými ale není taková. Rosol je až šestým hráčem českého žebříčku za Víťou Kopřivou, kterého jsem nenominoval. Já teď doufám, že právě Kopřiva, Jonáš Forejtek a Dalibor Svrčina se zlepší a budou moci Davis Cup hrát taky. Myslím si, že Lukášova daviscupová kariéra je uzavřena.

Splnily výkony Tomáše Macháče a Jiřího Lehečky v Innsbrucku vaše očekávání?

Hodně mě kluci překvapili. Sledoval jsem je celou sezonu a hlavně v jejím závěru, kdy ty jejich výsledky byly spíš průměrné. Ale věřil jsem, že Innsbruck jim pomůže v tom, aby se učili, protože ani jeden v Davis Cupu skoro nic neodehráli. Ale teď byli oba dva pilíři toho týmu. Speciálně Tomáš Macháč hrál neskutečně. Takový vstup do Davis Cupu neměli ani Berdych se Štěpánkem. Porazit Gasqueta, bývalého hráče top 10, a Evanse, který je teď 25. na světě, to klobouk dolů. Musím říct, že jsem to nečekal, ale taky jsem viděl, jak se Tomáš zlepšuje. A když tu důvěru dostal, tak ji prodal se vším všudy.

Lukáš Rosol (archivní foto)

Lehečka vás ale taky nezklamal...

První utkání nehrál, protože přijel trochu rozbitý z turnaje v Pau a pobolívalo ho koleno, takže proti Mannarinovi nastoupil Jirka Veselý. Proti 12. hráči světa Norriemu byl pak Lehečka trochu nervózní, ale rozehrál se, byl na kurtu lepší, jenomže nevyužil začátku třetí sady a zkušený Brit se vrátil zpátky a Jirku přehrál. Ale Lehečka má určitě na první stovku, možná i výš. Do Davis Cupu potřebujete dva ale spíš tři hráče, abychom měli i debl, kde máme rezervy. I když Lehečka s Macháčem odehráli vynikající duel proti prvnímu páru světa.

Měl jste od soupeřů ohlasy na výkony české omladiny?

Znám se s (francouzským kapitánem) Grosjeanem a hlavně s Gasquetem. Oba mi říkali, jak je překvapil Macháč, kterého prakticky neznali. Jejich hráči jsou ve stovce a challengery moc nehrají. I anglický kapitán (Leon Smith) mi tvrdil, že ti dva naši kluci jsou ten nový vítr, na který tady čekáme po odchodu Tomáše s Radkem. Tak jsem mu říkal, že věřím, že nezůstane jen u těch dvou. Máme tam i další ještě mladší kluky, jako je Jakub Menšík a Vojta Petr. Do budoucna by to pro pro nás zase mohlo být světlo na konci tunelu.

Na nejzkušenějšího hráče týmu Jiřího Veselého se ale po Davis Cupu snesla docela velká kritika. Je podle vás oprávněná?