Kerberová se po mateřské pauze vrací na United Cupu k tenisu

„Nijak se nestresuji a nechám to prostě plynout. Za normálních okolností bych po přípravě plus minus věděla, jak na tom jsem. Teď jsem sama napnutá, jaké to bude,“ uvedla trojnásobná grandslamová vítězka před pátečním startem United Cupu.

Do Sydney dorazila s dcerou ve středu a po prvním tréninku už se nemohla dočkat soutěžního utkání. „Znovu stát na kurtu, hrát zápasy a cítit energii publika…, to mě žene vpřed. Tenis miluju, proto to všechno dělám,“ dodala vítězka Australian Open z roku 2016. Ve stejném roce ovládla i US Open a hrála finále olympijské dvouhry v Riu de Janeiro, o dva roky později triumfovala ve Wimbledonu.