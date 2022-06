„Bylo to hodně náročné. Ve druhém setu Pablo začal hrát výborně, vyšlo mu pár skvělých míčů, nechyboval a najednou bylo zle. Za stavu 1:5 jsem si říkal, že se pokusím dostat se do toho setu co nejlépe, ať jsem v pohodě na případný třetí, a dopadlo to tak, že jsem to ještě otočil, za což jsem strašně rád. Naštěstí mi Pablo pomohl dvojchybami. Tím jsem se vrátil do zápasu a pak už to bylo o jednom, dvou balónech. Teď se musím připravit na čtyřhru, která mě dnes ještě čeká a pak perfektně zregenerovat na zítřek," prohlásil Kopřiva.