Kousek od rekordu. Monfils se zapsal do tenisové historie nevídaným momentem

Už v úvodním gamu však při svém podání předvedl rodák z Paříže moment, který se zapsal do tenisové historie. Po povedeném servisu, který Alcaraz jen s vypětím všech sil vrátil na Francouzovu polovinu, si Monfils oběhl bekhend a vší silou opřel do křižného forhendového úderu. Pro mladého Španěla naprosto neřešitelná situace.

To byla však jedna z mála radostí francouzské hvězdy. Ve druhém setu uhrál proti vycházející superstar jediný game. "Naprosto mě fyzicky vysál. Nevěděl jsem, co s ním mám dělat. To, co proti mně hrál, bylo prostě nad moje síly. Ale byl to skvělý zápas, užil jsem si to a gratuluji Carlosovi," zůstal nad věcí Monfils.