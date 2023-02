Krejčíková mezi legendami! Jen čtyři tenistky v historii dokázaly to, co česká hvězda

"S každým zápasem jsem se zlepšovala a dnes jsem ze sebe vydala to nejlepší. Výsledek mě moc těší. Obdivuju Igu za to, co dokázala, mám k ní velký respekt a je pro mě velkou inspirací. Bylo to skvělé finále a s výsledkem jsem spokojená," říkala Krejčíková.