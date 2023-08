Krutá Praha. Nosková může o životní finále přijít

Ihned po dohrávce by mělo přijít na řadu finále. Samozřejmě to vše jen za předpokladu, že nebude pršet, protože s variantou halového zápasu organizátoři nepočítají.

„Pokud by se to v pondělí odehrát nepovedlo, což opakuji, je velmi nepravděpodobné, tak by celý turnaj skončil bez vyhlášení vítězek," připustil krajní možnost Tejkal. Nosková by tak paradoxně na domácí půdě přišla kuriózním způsobem o jedinečnou šanci v dosavadní kariéře.