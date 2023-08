Skvělá Nosková smetla Němku, finále se odkládá na pondělí. Fruhvirtová má nejcennější titul kariéry

"Od té doby, co jsem tady čekala, jsem musela být připravená, že se začne hrát v podstatě kdykoliv. Vždycky se to o hodinu posouvalo, takže jsem tu musela čekat celý den. Bylo to vyčerpávající, ale podařilo se mi hrát stejně jako předevčírem ve čtvrtfinále," řekla Nosková v rozhovoru na kurtu.