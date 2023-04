Kvitová je po titulu z Miami hrdá na to, že stále může vyhrávat velké turnaje

"Beru jako velké pozitivum, že stále můžu hrát s těmi nejlepšími. Jsem hrdá na to, že i ve svém věku můžu vyhrávat velké turnaje," řekla po zápase s Jelenou Rybakinovou, kterou porazila po "nekonečném" tie-breaku v prvním setu 7:6 a 6:2. Soupeřce z Kazachstánu ukončila sérii 13 vyhraných zápasů a připravila ji zároveň o šanci na ceněný Sunshine Double, neboť Rybakinová do Miami přijela jako šampionka z Indian Wells.

"Hrála jsem už tolik finále... Vím, že je můžu hrát dobře bez ohledu na to, proti komu se postavím. To pro mě bylo moc důležité vědět. Zkušenosti hrály velkou roli," řekla rodačka z Bílovce, jež je o deset let starší než světová sedmička Rybakinová.

Loni v prosinci Kvitová řekla, že díky výkonům ve druhé polovině sezony dostala do tenisu novou chuť a nevidí důvod, proč končit kariéru. Výsledky v Miami i v Indian Wells, kde se dostala do čtvrtfinále, v ní zanechaly skvělé pocity. "Jsem opravdu šťastná. A taky hodně vyčerpaná," shrnula. "Je těžké čelit mladým holkám. A taky únavné," dodala s úsměvem.

Šampionkou turnaje WTA 1000 v Miami se stala jako první česká tenistka. A druhá nejstarší po Američance Sereně Williamsové. "Miluju hrát finále. A miluju trofeje. To je to, co na tenise miluju nejvíc. Hru samotnou, boj. I mentální stránku, když musíte přemýšlet, co byste měli hrát, co neměli," vyjmenovala svěřenkyně Jiřího Vaňka, s nímž je zasnoubená.