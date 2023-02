Kvitová, Krejčíková, Bouzková i Fruhvirtová postoupily v Dubaji do druhého kola

Dvaatřicetiletá Kvitová, která je v Dubaji coby světová třináctka dvanáctou nasazenou hráčkou, přehrála Trevisanovou za 69 minut. V úvodním setu se sice ve větru trápila na podání, nasbírala pět dvojchyb a dvakrát o servis přišla, soupeřka si ale nedokázala podání udržet ani jednou. Ve druhé sadě už se česká hráčka srovnala, při svém servisu ztratila jen tři fiftýny a suverénně postoupila do 2. kola.

Sedmadvacetiletá Krejčíková sice vstoupila do zápasu ztrátou podání, v závěru úvodního setu ale vývoj utkání otočila. Od stavu 3:4 vyhrála šest gamů v řadě a soupeřku už zpět do hry nepustila. Po hodině a 35 minutách proměnila při jejím servisu třetí mečbol. O postup do osmifinále se finalistka z roku 2021 utká s Ruskou Darjou Kasatkinovou, která má na úvod coby turnajová sedmička volný los.