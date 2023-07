Kvitová se vdala. Co sňatek s trenérem může znamenat?

O dvanáct let mladší Kvitovou trénuje od roku 2016. Vztah oficiálně potvrdili zhruba o pět let později. Může svatba znamenat velmi blízký konec kariéry? Před časem Kvitová naznačovala, že ještě hodlá hrát.

Vítězku 31 turnajů na okruhu WTA tenis stále baví a při otázce novinářů po wimbledonské osmifinálové porážce s Uns Džábirovu, zda už má v hlavě program na tenisový rok 2024, se usmála. "Zatím ne, to je ještě za dlouho. V červenci se ptáte na rok 2024? Na to se mě nikdy neptáte. Ale nebudu v tom nic víc hledat," řekla s úsměvem a později doplnila: "Až budu něco zajímavého vědět, řeknu vám to. Ale neplánuju skončit, jestli vám to takhle stačí."