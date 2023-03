Cirsteaová se o postup do semifinále utká s vítězkou duelu mezi Barborou Krejčíkovou a Běloruskou Arynou Sabalenkovou.

Lehečka, jenž v úvodu sezony zazářil postupem do čtvrtfinále Australian Open a semifinálovou účastí v Dauhá, se proti Chačanovovi nedokázal prosadit. Úvodní set prohrál za 35 minut, aniž by si vypracoval šanci na brejk, jedinou jeho příležitost ve čtvrtém gamu druhé sady o šest let starší soupeř odvrátil. Lehečka naopak čelil devíti brejkbolům a o podání přišel celkem třikrát.