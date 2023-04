Kvitové pomohly driblink i pláž. Nepotřebuju to mít vydřené, říká česká jednička

Vítězka třiceti turnajů WTA ale ve 33 letech necítí potřebu ‚utavit' se v přípravě. Spíš hledá cestičky, aby ji tenis pořád bavil. Jako v Miami. „Kdybych trénovala víc, tak mám trofejí asi víc, ale třeba ne. Nepotřebuju to mít vydřené. Můžu hrát dobře, i když nejdu trénovat," prohlásila Kvitová.

S Vaňkem obvykle stráví na kurtu hodinku, maximálně hodinu a půl. Ale pokud nemá na trénink náladu, nikdo to nehrotí. Na Floridě se den před zápasem klidně šla natáhnout na pláž. „A druhý den to na jejím tenise nebylo vůbec znát. Spíš do toho měla větší chuť, byla uvolněnější," líčil Vaněk. „Přijde na kurt a hraje líp, než kdybychom na trénink jeli."