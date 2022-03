Kyrgios ocenil, že se díky Ósakaové vyrovnává s vnitřními démony

"Naomi vytáhla to téma na French Open, když se svěřila, že se potýká se všemi těmi negativními emocemi. A když s tím přišla, vztáhnul jsem to i na sebe," vzpomínal na události na loňském Roland Garros.

Negativní postoje prý slýchal ze všech stran včetně novinářů, rodiny a přátel. "Nebylo tam nic pozitivního a prostě mě to požíralo, opravdu jsem nenáviděl svůj život," uvedl tenista, který aktuálně není ani v první stovce světového žebříčku.

Jeho potenciál je ale mnohem výš, v roce 2016 se vyšplhal až na třinácté místo. Věří, že psychické problémy zažehnal. "Trvalo to dlouho, ale už se dostávám do bodu, kde jsem teď prostě šťastný. Musel jsem to spravit sám," dodal vítěz šesti turnajů ATP.