Právě v americké metropoli Kyrgios získal na okruhu zatím poslední titul, a to před třemi lety. Do finále se od té doby dostal jedinkrát před měsícem ve Wimbledonu, a to bez boje po odstoupení zraněného Rafaela Nadala. Další finálovou účast si vybojoval v pátek ve Washingtonu v jednu hodinu ráno.