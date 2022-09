Kyrgios to schytal za výsměch Federerově dojemné rozlučce. Utahoval si i z Nadala

Právě na tuto scénu upozornil zmíněný Kyrgios, který zdůraznil to, jak výrazně si lišily výrazy právě Nadala a dalšího tenisového velikána Novaka Djokoviče, kteří se mimo jiné přetahují o pozici historicky nejlepšího hráče na grandslamových turnajích co do počtu titulů. Zatímco Nadal se bránil slzám, vedle stojící Djokovič měl na tváři lišácký úsměv.