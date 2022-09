Letos to bude vůbec poprvé, kdy bok po boku nastoupí kompletní "velká trojka" (anglicky Big three), která je složená z nejlepších tenisů světa Rafaela Nadala, Novaka Djokoviče a Rogera Federera. Právě pro Federera by se mělo jednat o poslední turnaj kariéry. Kapitány týmů jsou velké osobnosti světového tenisu Björn Borg a John McEnroe.